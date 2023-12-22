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Bursa'da kaza sonrası çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından bir araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralılar, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa\'da kaza sonrası çıkan yangın söndürüldü
22.12.2023 - 09:35,
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişinin yaralandığı kazanın ardından araçlardan birinde çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul- İzmir Otoyolu Taşköprü Mahallesi mevkisinde İzmir yönüne giden Muhammet Emin Hakimoğlu (20) yönetimindeki 27 GC 526 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Burhan Uslu'nun (32) kullandığı yabancı plakalı otomobile arkasından çarptı.

Sürücüler Hakimoğlu ve Uslu ile otomobillerdeki Gamze (34), Mile (7), Kaan (4) ve Ela Uslu (9), Yiğit Kuş (20) ile Mehmet Demir'in (20) yaralandığı kazanın ardından 27 GC 526 plakalı otomobil alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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