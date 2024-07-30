Bursa'da Kolon Kanseri Tedavisi Gören İl Emniyet Müdür Yardımcısı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Bursa'da Kolon Kanseri Tedavisi Gören İl Emniyet Müdür Yardımcısı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa\'da Kolon Kanseri Tedavisi Gören İl Emniyet Müdür Yardımcısı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa'da kolon kanseri tedavisi gören İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay Başkent, hastanede hayatını kaybetti. Başkent için düzenlenen törene, Bursa Valisi, İl Emniyet Müdürü ve meslektaşları katıldı. Cenaze namazının ardından Başkent, Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

30.07.2024 17:37
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BURSA'da kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay Başkent (47), törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Eğitim, Sosyal Hizmetler ve Sağlık, Genel Denetleme ve Disiplin Şube müdürlüklerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Özay Başkent, uzun süre kolon kanseri tedavisi gördü. Rahatsızlığı ilerleyince özel hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Özay Başkent, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü olan Özay Başkent için, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ile Özay Başkent'in yakınları ve meslektaşları katıldı. Törende Başkent'in ailesi taziyeleri kabul etti. Özay Başkent'in cenazesi, törenin ardından Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA

Bursa, Güvenlik, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Kolon Kanseri Tedavisi Gören İl Emniyet Müdür Yardımcısı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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