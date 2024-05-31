Bursa'da lise öğrencileri Togg ve BURMOSDER araçlarıyla buluştu - Son Dakika
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Bursa'da lise öğrencileri Togg ve BURMOSDER araçlarıyla buluştu

Bursa\'da lise öğrencileri Togg ve BURMOSDER araçlarıyla buluştu

Bursa'da M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Gençlerle Teknoloji ve Gelecek Buluşuyor' etkinliğinde, lise öğrencileri Togg ve BURMOSDER araçlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Bursa Elektronikçiler Odası Başkanı Erkan Kırcalı, öğrencilere yerli ve milli otomobil Togg'a sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Okul müdürü Cengiz Korucu ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

31.05.2024 12:19
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Bursa'da lise öğrencileri, Togg ve Bursa Motor Sporları Yardımlaşma Derneği (BURMOSDER) araçlarıyla buluşturuldu.

M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Bursa Elektronikçiler Odası ve BURMOSDER tarafından "Gençlerle Teknoloji ve Gelecek Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Bursa Elektronikçiler Odası Başkanı Erkan Kırcalı, etkinlikte yaptığı konuşmada, yerli ve milli otomobil Togg'un etkinlik kapsamında sergilendiğini söyledi.

Öğrencilere seslenen Kırcalı, "Mesleğinize, yerli ve milli olan her şeye sahip çıkmanız gerekiyor. Biliyorum ki bu yerli, milli aracın üretiminde sizler çalışacaksınız. İnşallah teknolojide daha güzel noktalara geleceğiz." dedi.

Okul müdürü Cengiz Korucu da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikte, BURMOSDER Başkanı Gökhan Temel'e, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ve Kırcalı tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: AA

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