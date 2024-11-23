Bursa'da Lodos Etkisi: İtfaiye 128 İhbarda Bulundu - Son Dakika
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Bursa'da Lodos Etkisi: İtfaiye 128 İhbarda Bulundu

Bursa\'da Lodos Etkisi: İtfaiye 128 İhbarda Bulundu

Bursa'da etkili olan lodos, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri, lodos nedeniyle yapılan 128 ihbara müdahale etti. Meteoroloji yetkilileri, lodosun etkisinin azalarak sağanağa dönüşeceğini bildirdi.

23.11.2024 10:48  Güncelleme: 10:49
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BURSA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, kentte etkili olan lodos nedeniyle yapılan 128 ihbara müdahale ederken; meteoroloji yetkilileri, gün içinde fırtınanın etkisini yitireceğini söyledi.

Bursa'da dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artıran lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Lodosun saatteki hızı Kestel ilçesinde 103, Yıldırım ilçesinde 84, kent merkezinde 75 kilometreye kadar çıktı. Lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine yıkılırken, binalardan kopan parçalar yollara savruldu. Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde Mobil Atık Giysi Dolabı motosiklet ve taksinin üzerine devrildi. Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi'ndeki otobüs durağı da lodos nedeniyle yerinden sökülerek camı patladı. Sağlık Parkı'ndaki birçok ağaç da lodos nedeniyle yerinden sökülürken, parktaki çöp konteynerleri devrildi.

ULUDAĞ'A KAR YAĞACAK

Diğer yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 128 ihbara müdahalede bulundu. Meteoroloji yetkilileri de lodosun gün içinde etkisini kaybedip, yerini sağanağa bırakacağını söyledi. Yetkililer, metrekareye yaklaşık 30 kilo yağışın düşmesinin beklediğini belirtirken; hava sıcaklığın 10 derece kadar düşeceği, Uludağ'a ise kar yağacağı vurgulandı.

Kaynak: DHA

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