Bursa şehir merkezinde mevsimin ilk kar yağışı başladı.
Kentte dünkü lodosun ardından sabah başlayan sağanak, kent merkezinde ve yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Bursa'nın yüksek kesimlerindeki mahalleler ile Uludağ'ın eteklerindeki ilçelerinde kar örtüleri oluştu.
Vatandaşlar kentte etkili olan mevsimin ilk kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Mevsimin İlk Kar Yağışı - Son Dakika
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