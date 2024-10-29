Bursa\'da Minibüs Çocuğa Çarptı, Sürücü Tutuklandı

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BURSA'da, kaykayıyla yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Çakır'a (10) çarpıp, ölümüne neden olduktan sonra kaçan servis minibüsü sürücüsü Özcan Sert'in (53), 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. Çakır'ın, kafa travmasına bağlı beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay, 8 Eylül'de, saat 18.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynamaya parka gitmek için evinden çıkan Yusuf Çakır'a kaykayıyla yolun karşısına geçmek istediği sırada, 16 S 4079 plakalı servis minibüsü çarptı. Sürücü, aracın altında kalan Çakır'ın üzerinden geçip, çevredekilerin uyarısına rağmen yoluna devam etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Çakır, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin araçta şoförlük yapan Özcan Sert olduğunu, kazanın ardından aracı, sahibine bırakıp, Yenişehir ilçesine kaçtığını belirledi. Polisler, kaldığı adresi belirlenen şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Sert, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlanırken, tutuklu sanığın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. Yusuf Çakır'ın, kaza nedeniyle kafa travmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin kontüzyonu nedeniyle öldüğü belirtilen iddianamede, Sert'in, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu minibüsle çarpıp, çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi.

ÇOCUĞU YERDE GÖRÜNCE PANİKLEYİP, KAÇMIŞ

İddianamede savunmasına da yer verilen tutuklu sanık, aracıyla seyir halindeyken sokağa dönüş yaptığı sırada, sağ arka tekerde sarsıntı hissettiğini, sağ aynaya bakınca yerde yatan bir çocuk gördüğünü, çocuğun yanında kaykay olduğunu ve aniden panikleyip, olay yerinden uzaklaştığını söyledi. İddianame, Bursa Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Özcan Sert'in yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

Haber Esra TÜRKER Kamera BURSA,