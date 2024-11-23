Bursa\'da Öğleden Sonra Kar Yağışı Etkili Oldu

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ÖĞLEDEN SONRA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Bursa ve ilçelerinde öğleden sonra kar yağışı başladı. Kent merkezinde yağış devam ederken, İnegöl- Domaniç kara yolunun 25'inci kilometresinde trafik ekipleri, TIR ve kamyonlar ile zincir takmayan otomobillerin geçişine izin vermedi. Bursa- Ankara Karayolunda etkili olan kar yağışı özellikle Ümitalan mevkiinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Bu arada, Bursa kent merkezinin yanı sıra Orhangazi ve dağ ilçesi olan Orhaneli'de etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),