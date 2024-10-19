Bursa'da Organize Suç Operasyonu: 22 Tutuklama - Son Dakika
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Bursa'da Organize Suç Operasyonu: 22 Tutuklama

Bursa\'da Organize Suç Operasyonu: 22 Tutuklama

Bursa merkezli operasyonda 26 zanlıdan 22'si tutuklandı, uyuşturucu ve insan ticareti suçlamasıyla.

19.10.2024 13:48
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Bursa merkezli 3 ilde çeşitli suçları işledikleri iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 26 zanlıdan 22'si tutuklandı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele daire başkanlıklarına bağlı ekipler, İsmail Hakkı Z'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon başlattı.

Ekipler, "uyuşturucu ticareti, insan ticareti, cinsel istismar, fuhşa teşvik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri belirtilen zanlıların yakalanması amacıyla Bursa'nın Orhangazi, İznik ve Yenişehir ilçeleri, Konya'nın Beyşehir ilçesi ile Bolu'da belirlenen 31 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Zanlılardan birkaçı, Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçtı. Aracı tarım arazisinde bırakıp yaya olarak kaçmaya devam eden şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Çok sayıda uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız silah ve para ele geçirilen söz konusu 3 ildeki operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucuya alıştırıp bağımlı olmalarını sağladıkları mağdurları "torbacı" olarak kullandıkları, fuhşa teşvik ettikleri, psikolojik baskı uygulayarak suç işlemeye yönlendirdikleri iddia edilen 8'i kadın 26 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Orhangazi Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden aralarında suç örgütünün elebaşı İsmail Hakkı Z'nin de olduğu 22'si "suç işlemek için örgüt kurmak, uyuşturucu ve insan ticareti, fuhşa teşvik" suçlarından tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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