Bursa'da Organize Suç Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Organize Suç Operasyonu: 7 Tutuklama

27.06.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa merkezli düzenlenen operasyonda 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Bursa merkezli İstanbul, Antalya ve Uşak'ta organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Orhangazi ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirilen iki ayrı silahlı saldırıya ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçları kapsamında çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, saldırıların, elebaşısı yurt dışında firari olan organize suç örgütü tarafından düzenlendiği belirlendi.

Ekiplerce 1080 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yürütülen araştırmalarda, 8 şüphelinin silahlı saldırıları birlikte planlayıp yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine Bursa merkezli İstanbul, Antalya ve Uşak'ta özel harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, saldırının ardından üzerlerinde barut artığı bulunan kıyafetleriyle olayda kullanılan boş kovanları sakladığı belirlendi.

Söz konusu deliller, şüphelilerin Bursa'da konakladığı evin yakınında ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Organize Suç Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum
Sokak çetelerine operasyon: 5’i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı Sokak çetelerine operasyon: 5'i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı
İzmir’de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama İzmir'de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama
Mansur Yavaş parti değiştiren CHP’lilerle ilgili sessizliğini bozdu Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu
Silahı tutukluk yaptı Bakın kocasını neden öldürmek istemiş Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş
Erdoğan’dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

11:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:13
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
11:00
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu
Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
10:51
1 kilo altın çöpe gitti Didik didik her yerde arıyorlar
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 12:50:07. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Organize Suç Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.