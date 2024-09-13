Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Ormanlık alandaki alevler korkuttu

2 helikopter ve 13 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alındı

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Kayapa Barajı yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen alevler, korkuttu. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesinin yanı sıra, 2 helikopter ve 13 itfaiye aracıyla yapılan müdahaleyle alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nasıl çıktığı bilinmeyen alevler, kısa sürede büyüdü. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. 2 helikopterin de havadan müdahalesiyle kontrol altına alevlere, karadan da 13 itfaiye aracıyla müdahale edildi.