Bir kadın halk otobüsünde tartıştığı erkek yolcu tarafından bacağından bıçaklandı

Bursa'da bir kadın, halk otobüsünde tartıştığı bir kişi tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı. Polis, bıçakladıktan sonra otobüsten inerek kaçan saldırganı arıyor.
Kent içi toplu taşımada kullanılan özel halk otobüsüne binen Gülay K. ile kimliği henüz belirlenemeyen erkek yolcu arasında tartışma çıktı. Erkek yolcu, Gülay K'yi bacağından bıçakladıktan sonra Fevzi Çakmak Caddesi'nde otobüsten inip kaçtı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülay K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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