Bursa'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağışın etkisiyle tarlaya devrilen otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücü Haşim G. ve Fahriye D. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Muharrem D. ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

13.02.2024 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Haşim G. idaresindeki 17 KP 227 plakalı otomobil, yağışın etkili olduğu Bursa- Çanakkale kara yolu Tophisar Mahallesi yakınında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Haşim G. ile Fahriye D'nin (58) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan Muharrem D. (62) de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Karacabey, Bursa, İtfaiye, Bursa, Hastane, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 18:01:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement