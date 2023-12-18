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Bursa'da otomobil takla attı, fidanlıkta yangın çıktı - Son Dakika
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Bursa'da otomobil takla attı, fidanlıkta yangın çıktı

Bursa'da bir otomobil kavşağa yavaşlamadan girerek kaldırıma çarptı ve takla attı. Otomobilin fidanlığa çarpması sonucu yangın çıktı ve 17 ağaç yandı. Sürücü olay yerinden kaçtı ve polis ekipleri tarafından aranıyor.

18.12.2023 - 06:22,
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BURSA'da, iddiaya göre kavşağa yavaşlamadan giren otomobil kaldırıma çarpıp takla attı. Fidanlığın çitlerine de çarpıp ters dönerek yanan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü olay yerinden kaçtı. Fidanlıkta bulunan 17 ağacın da yandığı olayın ardından polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Demirtaş Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezinden İstanbul istikametine seyreden Recep Aydın idaresindeki 16 AD 689 plakalı otomobil kavşağa yavaşlamadan girince kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil bir reklam panosuna çarpıp takla attı. Yol Kenarında bulunan fidanlığın çitlerine de çarparak ters dönen otomobilde alev alarak yanarken, sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürme çalışması yaparken, alevlerin fidanlığa sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada otomobil sürücü olay yerinden kaçtı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle fidanlıkta bulunan 17 ağaç yandı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda olay yerinden kaçan sürücünün Recep Aydın olduğu belirlendi. Olay yerinde incelemede bulunan ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa\'da otomobil takla attı, fidanlıkta yangın çıktı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da otomobil takla attı, fidanlıkta yangın çıktı - Son Dakika
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