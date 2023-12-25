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Bursa'da otomotiv yedek parça dükkanında yangın çıktı - Son Dakika
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Bursa'da otomotiv yedek parça dükkanında yangın çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir otomotiv çıkma yedek parça dükkanında çıkan yangın, iş yerinde hasara neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa\'da otomotiv yedek parça dükkanında yangın çıktı
25.12.2023 - 14:39,
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otomotiv çıkma yedek parça malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Sakarya Mahallesi Derya Caddesi'ndeki yedek parça dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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