Bursa\'da özel gereksinimli 102 kişi, Gemlik Karacaali Kampı\'nda buluştu

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen programda, 102 özel gereksinimli çocuk, genç ve aileleri, Gemlik Karacaali Gençlik Kampı'nda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerde buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen program, 19-23 Eylül günleri arasında 102 kişinin katılımıyla tamamlandı. Kamp boyunca özel gereksinimli bireylerin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerle keyifli ve verimli zaman geçirmeleri hedeflendi.

Etkinliklerle bireylerin sosyal etkileşimlerinin ve bağımsız yaşam becerilerinin desteklenmesi ile sosyal yaşama katılımları desteklenirken, ailelerin de çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirebileceği kapsayıcı bir ortam sunuldu.

Gönüllü kamp lideri Kamil Özsoy, programda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Kampçılarımızın sanatsal faaliyetlerinde bulunmaları için çeşitli görsel sanatlarda etkinlikler düzenledik. Kamp çok güzel oldu. Herkes için verimli beş gün geçirdik" dedi.