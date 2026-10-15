Bursa'da sağanak İznik'te Çakırca Deresi'ni taşırdı, mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da sağanak İznik'te Çakırca Deresi'ni taşırdı, mahsur kalanlar kurtarıldı

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Bursa\'da sağanak İznik\'te Çakırca Deresi\'ni taşırdı, mahsur kalanlar kurtarıldı
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Bursa'da dün geceden itibaren etkisini artıran sağanak, İznik'te Çakırca Deresi'ni taşırdı; sokaklar göle döndü, araçlar sular altında kaldı, mahsur kalanlar kurtarıldı. Mudanya Tirilye'de dalgalar kordonu aşarken, Meteoroloji yağışın akşam sona ereceğini bildirdi.

BURSA'da, dün geceden itibaren etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İznik ilçesinde Çakırca Deresi taşarken, mahsur kalanları da itfaiye ekipleri kurtardı.

Kentte, salı günü başlayan yağmur, dün gece sağanağa dönüştü. Kent merkezinde metrekareye 18,5 kilogram yağış düşerken, bu rakam Mudanya ilçesinde 100 kilograma ulaştı. Tirilye Mahallesi'nde şiddetini artıran fırtınayla denizde oluşan dev dalgalar kıyı şeridini dövdü. Kordon boyunu aşan dalgalarla deniz suyu caddeye ulaştı. Dalgaların etkisiyle kordon boyunca bulunan parke taşları yerinden sökülüp metrelerce sürüklendi. Sahildeki koruma demirleri de yerinden koptu.

İZNİK'TE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, TİLKİ SELDEN KAÇTI

Orhangazi ilçesinde Hamzalı Mahallesi'nden başlayıp İznik Gölü'ne dökülen Nadır Deresi'nin debisi sağanak nedeniyle yükselirken, metrekareye 33,4 kilogram yağışın düştüğü İznik ilçesinde ise Çakırca Mahallesi'ndeki Çakırca Deresi taştı. Sokaklar göle dönerken, araçlar suların altında kaldı. Bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi, evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı. Bir tilki de dere çevresindeki sel sularından kaçarken görüntülendi.

ETKİSİNİ YİTİRDİ

Meterolojiden alınan bilgiye göre kentte sağanak kuvvetini yitirdi. Yağmur gün içesinde azalıp, akşam saatlerinde sona erecek. Cuma ve cumartesi günleri de yağmur etkisini gösterecek.

Kaynak: DHA
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