Bursa\'da şehitlikten minyatür komando heykelini çalan şüpheli yakalandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un kabrinde bulunan minyatür komando heykelini çalan zanlı gözaltına alındı.

Ömerbey Mahallesi'ndeki şehitlikte, şehit Tunahan Yavuz'un mezarı başına ailesi tarafından konulan temsili minyatür komando heykelinin yerinde olmadığı şehidin annesi Zerrin Yavuz tarafından fark edildi.

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin B.D. (46) olduğunu belirleyerek kısa sürede yakaladı.

Zanlının şehitlikten heykeli alıp olay yerinden ayrılması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

B.D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.