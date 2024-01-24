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Bursa'da servis midibüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Bursa'da servis midibüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halinde olan bir servis midibüsü ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı.

Bursa\'da servis midibüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
24.01.2024 - 14:59,
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde servis midibüsünün altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karapınar Mahallesi'nde seyir halinde olan S.K. idaresindeki 16 S 4523 plakalı midibüs, 105. Sokak yönüne giden Emin Durmuş'un (53) kullandığı 16 AIC 023 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle midibüsün altında sıkışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa'da servis midibüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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