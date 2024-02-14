Bursa'da Sevgililer Günü'nde Nikah Yoğunluğu - Son Dakika
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Bursa'da Sevgililer Günü'nde Nikah Yoğunluğu

Bursa\'da Sevgililer Günü\'nde Nikah Yoğunluğu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Çiftler, özel bir günde nikahlarını kıydırmak için aylar öncesinden randevu alarak Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi'ne başvurdu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çiftlerin nikahlarını kıyarak, evlilik cüzdanlarını teslim etti ve tüm çiftlere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat diledi.

14.02.2024 12:59  Güncelleme: 13:03
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Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Salonu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü evlilik tarihi olarak belirleyen çiftlerle dolup taştı. 17 çift mutluluğa 'evet' diyerek hayatlarını birleştirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da bu özel günde bir çiftin nikahını kıydı.

Evlilik tarihlerini 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk getirmek isteyen çiftler, Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Salonu'na akın etti. Günde ortalama 7-8 nikahın kıyıldığı Osmangazi'de 14 Şubat'ta bu sayı 17'ye yükseldi. Dünya evine girmek için bu özel günü tercih eden Arzu Dokuzoğlu ve Metehan Çankaya çiftinin nikahını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar kıydı. Büyük bir heyecan yaşayan çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Dündar, evlilik cüzdanını geline teslim etti.

Hayatlarını birleştiren tüm çiftlere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat dileyen Başkan Dündar, "Aile bağlarımız ne kadar güçlü ve sağlam ise toplumun temeli de o kadar güçlü demektir. Aile içerisinde ve eşler arasında olduğu gibi tüm toplum içerisinde sevgi olması gerekiyor. Osmangazi Belediyesi olarak yılda ortalama 7 bin nikah kıyıyoruz. Son yıllarda evlilik yaşları uzamaya başladı. Evliliklerin artması, birbirini seven gençlerimizin hayatlarını birleştirmesi daha güçlü bir toplum için bizim temennimiz. Bugün dünya evine giren çiftlerimizin nikahlarının hayırlı olmasını diliyorum. Bugün, Sevgililer Günü, ancak sevginizi bir güne sığdırmayın. Tüm günleriniz sevgi dolu geçsin" dedi. - BURSA

Kaynak: AA

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