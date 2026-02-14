Bursa'da Sanat ve Düşüncenin Işığında "Sevgi" Konuşuldu - Son Dakika
Bursa'da Sanat ve Düşüncenin Işığında "Sevgi" Konuşuldu

14.02.2026 17:10  Güncelleme: 20:21
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Fabrikası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sevgililer Günü söyleşileri, sanat ve felsefe tutkunlarını bir araya getirerek aşk temasını farklı boyutlarıyla ele aldı.

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Fabrikası etkinlikleri kapsamında 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel düzenlenen söyleşi programları, sanat ve felsefe meraklılarını bir araya getirdi.

Mehmet Akif Ersoy Kültürevi'nde düzenlenen "Sanat Tarihinde Aşk" söyleşisinde Doç. Dr. Seda Yavuz, resim ve heykel gibi görsel sanat örnekleri üzerinden aşk temalarının sanat tarihindeki izini sürdü. Katılımcılar sanatın farklı dönemlerinde aşkın nasıl dile getirildiğini örnekler üzerinden analiz etme fırsatı buldu. Tayyare Kültür Merkezi'nde ise "İnsan ve Felsefe" başlığı altında, konuşmacı Ceren İplikçi ile "Aşk Kanıt İster mi?" sorusuna cevap arandı. Sevgi, arzu ve gösteri arasında şekillenen aşk kavramını Sokrates, Platon ve Hannah Arent üzerinden felsefi bir perspektifle ele alan İplikçi, katılımcılar ile aşkın anlamı, temelleri ve insan yaşamındaki yeri hakkında konuştu.

Kaynak: ANKA

