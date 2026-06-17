Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Bursa\'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
17.06.2026 03:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım'da çıkan kavgada Osman K. bacağından yaralandı, şüpheli kaçtı. Polis arıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Arabayatağı Mahallesi Alaçam Sokak'ta Osman K. (38) ile ismi öğrenilemeyen biri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine şüpheli, yanındaki tabancayla Osman K'ye doğru dört el ateş etti.

Osman K. bacağından yaralanırken, şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Osman K, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yıldırım, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Kavga, Polis, Yaşam, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu
Aydın’da kayıp olarak aranan adamın kazada hayatını kaybettiği belirlendi Aydın'da kayıp olarak aranan adamın kazada hayatını kaybettiği belirlendi
Dünya Kupası’nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan’dan Muslera da tarihe geçti Dünya Kupası'nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan'dan! Muslera da tarihe geçti
ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı
Silivri Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı
Süper maç Goller yağmur gibi atıldı, kazanan çıkmadı Süper maç! Goller yağmur gibi atıldı, kazanan çıkmadı

03:08
Norveç Irak’a gol oldu yağdı
Norveç Irak'a gol oldu yağdı
00:33
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti
00:04
İkinci yarıda tam 4 gol Fransa, Senegal’i yıldızlarıyla mağlup etti
İkinci yarıda tam 4 gol! Fransa, Senegal'i yıldızlarıyla mağlup etti
22:49
Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti
Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti
22:34
İşte İran ve ABD’nin anlaşmaya vardığı maddeler
İşte İran ve ABD'nin anlaşmaya vardığı maddeler
22:16
Karaman’da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 06:30:27. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.