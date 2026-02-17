Bursa'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Tutuklama

Bursa\'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Tutuklama
17.02.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 şüpheli tutuklandı; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yiğitler Mahallesi'nde 7 Şubat'ta 2 kişiye silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 280 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin ikiz plakalı araç kullandığını, 3 farklı araç değiştirip olay yerine geldiğini ve sonrasında İstanbul'a kaçtıklarını belirledi.

Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda suç kayıtları bulunan F.K, E.K, B.Ö, H.N. ve M.D'yi İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K, B.Ö, H.N. ve M.D, tutuklandı. E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkmenbaşı Mahallesinde aracına binmek üzereyken yanlarına yaklaşan bir otomobilden açılan ateş sonucu İbrahim Çelik ve Zekeriya Ç. yaralanmıştı. Yaralılardan İbrahim Çelik, 12 Şubat'ta tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yıldırım, Güvenlik, Saldırı, Cinayet, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı
Murat Dalkılıç’ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş… Murat Dalkılıç'ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş…

11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:21
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 12:10:07. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.