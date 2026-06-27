Bursa'da Silahlı Saldırı: 7 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Silahlı Saldırı: 7 Tutuklama

Bursa\'da Silahlı Saldırı: 7 Tutuklama
27.06.2026 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da kira anlaşmazlığı yüzünden silahlı saldırı düzenleyen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 'kira' meselesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Z.D. ile V.D.'yi tehdit edip, evlerine iki gün üst üste silahlı saldırı düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Saldırıyı cep telefonuyla görüntüledikleri de ortaya çıkan şüphelilerden birinin "Bu daha uyarı, bir dahakine el bombasıyla geleceğiz" dediği duyuldu.

Orhangazi ilçesinde 11 Haziran'da Z.D. ile V.D., oturdukları evin kira ödemesi nedeniyle çıkan anlaşmazlıkta A.Ü. tarafından, Daltonlar suç örgütünün adı kullanılarak tehdit edildiklerini iddia ederek Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Devam eden süreçte Z.D. ve V.D.'nin kiracı olarak ikamet ettikleri eve yönelik 15 ve 16 Haziran tarihlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından derinleştirilen soruşturmada İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce 1080 saatlik kamera görüntüsü incelendi. Yapılan incelemede şüphelilerin saldırı için kente geldikleri, olayın ardından da ayrıldıkları belirlendi. Olaya ilişkin 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bursa merkezli İstanbul, Antalya ve Uşak'ta gerçekleştirilen Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde barut artığı olan elbiseleri ile eylemde kullandıkları silahların boş kovanları da Bursa'da konakladıkları evin yakınında sakladıkları yerde ele geçirildi.

Öte yandan saldırının cep telefonu görüntüsü de ortaya çıktı. Saldırıyı cep telefonuyla görüntüledikleri tespit edilen şüphelilerden birinin "Bu daha uyarı, bir dahakine el bombasıyla geleceğiz" dediği duyuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen örgüt lideri hakkında Türkiye'ye getirilmesi amacıyla kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Silahlı Saldırı: 7 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski CHP’li vekil ile kardeşi arasında “anne bakımı“ krizi Jandarmalık oldular Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında "anne bakımı" krizi! Jandarmalık oldular
6 ilde lüks araç operasyonu 30 milyon liralık vurgun yapmışlar 6 ilde lüks araç operasyonu! 30 milyon liralık vurgun yapmışlar
Antalya’da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Kongo’da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm Kongo'da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

13:28
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “Terörsüz Türkiye“ sürecine destek
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:13
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
11:07
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek Meteoroloji uzmanı uyardı
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
11:00
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu
Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
09:58
Tüketiciyi sevindiren karar Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 13:49:07. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Silahlı Saldırı: 7 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.