Bursa'da Sokak Ortasında Darbeye Tehdit
Bursa'da Sokak Ortasında Darbeye Tehdit

14.09.2025 16:29
Bursa'da iki kişi, sokak ortasında birini darbetti, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

1) KAVGA ETTİKLERİ KİŞİYİ DAKİKALARCA DARBETTİLER; O ANLAR KAMERADA

BURSA'da 2 kişi, sokak ortasında yere yatırdıkları kişiyi darbetti. O anları cep telefonuyla kayda alan kişi, kavgayı izleyip müdahale etmeyen kişilere tepki gösterdi.

Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 2 kişi, yere düşürdükleri kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan kişi yerde hareketsiz kalırken, saldırganlar araçlarına binerek uzaklaştı. Kavgayı cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir vatandaş ise çevredekilere olaya müdahale etmedikleri için tepki gösterdi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için çalıma başlattı.

Kaynak: DHA

