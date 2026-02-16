Bursa'da Suça Karışan Çocuklara Sanatla Terapi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Suça Karışan Çocuklara Sanatla Terapi

Bursa\'da Suça Karışan Çocuklara Sanatla Terapi
16.02.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da alkol ve madde bağımlısı çocuklar için sanat terapisi ile rehabilitasyon çalışmaları yürütülüyor.

Alkol ve madde kullanımı nedeniyle adli süreçlere dahil olan çocukların iyileşme sürecine destek olmak ve yeniden suça karışmalarını önlemek amacıyla Bursa'da yürütülen rehabilitasyon çalışmaları sanatla terapi uygulamalarıyla güçlendiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığınca alkol veya madde kullanımı nedeniyle yükümlülük altına giren 15-18 yaş grubundakilere yönelik hazırlanan Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığından Arınma (SAMBA) Programı çerçevesindeki sanatla terapi çalışmaları anlatıldı.

Program kapsamında çocuklar, 1 yıl boyunca belli aralıklarla "sanatla terapi" programına katılarak, resim ve heykel gibi sanat dallarıyla ilgileniyor.

Programla, suça karışan çocukların alkol ve madde konusunda bilgilenmesi, değişim motivasyonu ve öfke kontrolü sağlamasıyla bağımlılıkta yinelemeyi engelleyecek becerileri kazanması amaçlanıyor.

"Sanat terapisi yöntemiyle yükümlülerin iyileşme süreçlerine destek olmayı hedefliyoruz"

Kurum psikoloğu Ceren Odacı Çelik, AA muhabirine, ilk aşamada yükümlülerin risk ve analiz değerlendirmelerini yaparak süreç içinde gerçekleştirilecek rehberlik faaliyetlerini belirlediklerini anlattı.

Madde kullanımı olan çocuklara yönelik faaliyetlerden birinin de Bakanlık tarafından belirlenen SAMBA Programı olduğunu belirten Çelik, bu programa ilaveten destekleyici nitelikte sanat terapisi uygulamalarını devreye aldıklarını kaydetti.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanat terapisindeki amaç bireyin duygularını, düşüncelerini farklı sanat yöntemleriyle, bu bazen resim, bazen bir şiir, bazen bir kil, heykel, seramik olacak şekilde sanat yöntemleriyle kişilerin duygularını ifade etmesini sağlamak, motivasyonlarını artırmak, stresle başa çıkmalarını ve duygularını keşfetmelerini sağlamak aslında amacımız. Bizler de bu sanat terapisi yöntemiyle yükümlülerin iyileşme süreçlerine destek olmayı hedefliyoruz."

Programın iki haftada bir aynı saat diliminde kapalı bir grup çalışması şeklinde gerçekleştirildiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Toplamda 10 oturum şeklinde planlanıyor. İlk başta bir güven alanı oluşturmak önemli. Özellikle ergenler söz konusu olduğunda, onlarla bu bağı kurmadan herhangi bir iletişim noktasında ilerlemek çok da mümkün değil. Bu aşamada öncelikle nefes egzersiziyle başlıyoruz. Nefes egzersizleri bizim için neden önemli? Nefes egzersizi ve beden taraması yöntemleri aslında 'mindfulness' dediğimiz bilinçli farkındalıkla alakalı şeyler. Çocukların bedenlerine yönelmesini sağlayarak, şimdi ve burada olarak çalışmalara ön hazırlık şeklinde gerçekleştiriyoruz."

Çelik, daha sonra oturumda belirledikleri konu başlığına göre çalışmalara yön verdiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazen resimle bunları destekleyebiliyoruz. Bazen kille, bazen bir şiirle ya da müzikle, hareketle destekleyici çalışmalar yürütüyoruz. Normal konuşma terapilerinden daha farklı olarak burada direnç gösteren çocukların da aslında sürece dahil olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Gün içinde hepimizin ihtiyacı, güven duygusunu hissetmek. Kontrol duygusunu da hissedebilmek. Elindeki materyali seçerken ve şekil verirken çocuk burada bir kontrol hissediyor bedeninde, duygularında. Yine madde kullanımı noktasında da bizim için önemli çünkü duygular, düşünceleri ve davranışları şekillendiriyor. Duygularını fark etmesi, bedenini fark etmesi ve burada herhangi bir dürtü geldiğinde durdurabildiği kısmını fark etmesi bizim için önemli."

Kaynak: AA

Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Suça Karışan Çocuklara Sanatla Terapi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Korkunç kaza Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

12:07
TBMM’deki taciz davasında tahliyelere itiraz kabul edildi 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tahliyelere itiraz kabul edildi! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:50
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda İşte İmamoğlu’nun savunması
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda! İşte İmamoğlu'nun savunması
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:15
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 12:29:18. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Suça Karışan Çocuklara Sanatla Terapi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.