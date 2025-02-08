Bursa'da Sulama Göletleri ile Kırsal Kalkınma Atılımı - Son Dakika
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Bursa'da Sulama Göletleri ile Kırsal Kalkınma Atılımı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli, Keles, İnegöl, Gemlik ve İznik ilçelerinde sulama göletleri inşa ederek, yaklaşık 2 bin dekarlık tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak. Başkan Mustafa Bozbey, yatırımların çiftçilerin geleceğine güven katacağını belirtti.

08.02.2025 12:15  Güncelleme: 15:01
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(BURSA)– Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle Orhaneli, Keles, İnegöl, Gemlik ve İznik ilçelerine sulama göletleri kazandırılıyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılan yatırımlar ile yaklaşık 2 bin dekarlık tarım arazisi, suyla buluşturulacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı, kırsaldaki üreticilere destek olacak sulama göletlerinin yapım çalışmalarını sürdürüyor. Gemlik Şükriye, İnegöl Dipsizgöl, Keles Menteşe ve Orhaneli Gümüşpınar sulama göletlerindeki yapım işleri tamamlanırken, İznik Kırıntı-Özekdere sulama göletindeki faaliyetlerin de Mart ayında bitirilmesi hedefleniyor.

"Çiftçimizin geleceğe daha güvenle bakmasını sağlayacağız"

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, kentin bereketli topraklarının potansiyelini artırmak ve üreticileri desteklemek amacıyla 17 ilçede yatırımları sürdürdüklerini söyledi. Bu doğrultuda gölet ve sulama tesisi çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Bozbey, "2016 ve sonrasında ihalesi yapılmış olan ve bir türlü yapımı tamamlanamayan gölet ve sulama tesislerini, biz göreve geldikten sonra hızlı bir şekilde ele aldık. Ekiplerimiz yoğun mesai harcayarak çalışmaları büyük oranda bitirdi. Menteşe, Kırıntı-Özekdere ve Dipsizgöl göletlerinin sulama hatları hazır olup, kış aylarında dolmasının ardından yaz mevsiminde vatandaşın kullanımına sunacağız. Gümüşpınar ve Şükriye'nin sulama tesislerini de yıl içerisinde ihale edeceğiz ve ardından çalışmaları hızlıca tamamlayarak bölge halkının hizmetine açacağız. Yaklaşık 110 milyon TL'ye mal olan 5 göletimizle birlikte, 2 bin dekara yakın tarım arazisini sulama suyuyla buluşturacağız ve bu toprakların bereketini artırarak, çiftçimizin geleceğe daha güvenle bakmasını sağlayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Sulama Göletleri ile Kırsal Kalkınma Atılımı - Son Dakika

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