Bursa'da Suriye Uyruklu Çiftler Arasında Bıçaklı Kavga - Son Dakika
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Bursa'da Suriye Uyruklu Çiftler Arasında Bıçaklı Kavga

Bursa\'da Suriye Uyruklu Çiftler Arasında Bıçaklı Kavga

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta karşılaşan Suriye uyruklu çiftler arasında omuz atma nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayın ardından şüpheli çift kaçtı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

17.11.2024 17:59  Güncelleme: 18:00
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta karşılaşan Suriye uyruklu çiftler arasında 'omuz atma' nedeniyle çıkan tartışmada Muhammed E. (27) bıçakla yaralandı, şüpheli ile eşi ise kaçtı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atmaca Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed E.'nin birlikte yürüdüğü eşi Fatma E.'ye (22) iddiaya göre, sokakta karşılaştıkları eşiyle birlikte yürüyen kadın omuz attı. İki kadın arasında çıkan tartışmaya eşleri de dahil olunca kavga büyüdü. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen erkek, elindeki bıçakla Muhammed E.'yi başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra eşiyle birlikte kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Muhammed E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan çiftin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Suriye Uyruklu Çiftler Arasında Bıçaklı Kavga - Son Dakika

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