Bursa\'da Tabancayla Cinayet ve İntihar: 46 Yaşındaki Kadın Öldürüldü

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BURSA'da kaldırımda bekleyen Selma Tarcan'ı (46) tabancayla 8 el ateş ederek öldüren Yücel Kömlek (51), aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Yücel Kömlek, cadde üzerindeki bir otobüs durağının yakınındaki kaldırımda bekleyen Selma Tercan'a doğru yaklaşarak, yanında bulunan tabancayla 8 el ateş etti. Tercan, boyun, omuz ve bacak bölgesine isabet eden 5 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli aynı tabancayla intihar etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Tercan ile Kömlek'in cenazeleri savcının incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.