Bursa'da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Edebi Mirası Konuşuldu

30.03.2026 16:52  Güncelleme: 17:30
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Tanpınar'ın Şikayeti' başlıklı söyleşide, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserleri edebiyat severlerle farklı perspektiflerden ele alındı. Katılımcılar Tanpınar'ın dil ve anlatım gücüne dair düşüncelerini paylaştı.

(BURSA)Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Bursa Tanpınar Yılı" etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği söyleşide, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserleri ve düşünce dünyası farklı perspektiflerle ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Tanpınar'ın Şikayeti" başlıklı söyleşi, edebiyatseverlerin yoğun katılımıyla Atatürk Stadyumu Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Tülin Ural ve Fatih Özgüven'in konuşmacı olarak katıldığı programda, Tanpınar'ın eserleri tüm yönleriyle konuşuldu.

Tanpınar'ın edebi mirasının yalnızca geçmişi anlatmadığını, aynı zamanda bugünün insanına da ışık tuttuğunu belirten Ural, "Tanpınar'ı okurken zamanın içinde kaybolmuyoruz. Aksine kendimizi daha iyi buluyoruz. Onun metinleri, bireyin iç dünyasını anlamak için güçlü bir rehberdir" dedi.

Tanpınar'ın dil ve anlatım gücüne dikkati çeken Özgüven ise "Tanpınar, kelimelerle sadece hikaye kurmaz. Bir ruh hali inşa eder. Onun eserlerinde hem estetik hem de derin bir düşünce yapısı vardır. Bu yüzden her okunuşta yeni bir anlam katmanı ortaya çıkar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

