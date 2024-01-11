 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Tartışma Sonucu Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Tartışma Sonucu Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşanan olayda, tartışma sırasında kocası tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti. Tartışmanın büyümesi üzerine kadının kocası tarafından boğazı kesilen kadının cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kadının kocası ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bursa\'da Tartışma Sonucu Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti
11.01.2024 - 19:25,
Abone Ol

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, yaşadıkları tartışma sırasında kocası tarafından bıçaklanan genç kadın yaşamını yitirdi.

Yenişehir ilçesi Yılmazlar Mahallesi Tuna Sokağı'nda ikamet eden Y.A. (24) bir süredir aralarında sorun olan eşi Petek A. (24) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A. bıçakla eşinin boğazını kesti.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipler Petek A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Y.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Petek A'nın cesedi Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yenişehir, Bursa, Olay, Bursa, Şiddet, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Tartışma Sonucu Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika


20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05
Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
19:40
Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26
Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16
Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı

Son Dakika
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
19:40 Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26 Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16 Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 20:55:37. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Tartışma Sonucu Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement