Bursa\'da Tartışma Sonucu Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, yaşadıkları tartışma sırasında kocası tarafından bıçaklanan genç kadın yaşamını yitirdi.

Yenişehir ilçesi Yılmazlar Mahallesi Tuna Sokağı'nda ikamet eden Y.A. (24) bir süredir aralarında sorun olan eşi Petek A. (24) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A. bıçakla eşinin boğazını kesti.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipler Petek A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Y.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Petek A'nın cesedi Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.