Bursa'da tartışma sonucu bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı kişiyi, bıçakla öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Hocaalizade Mahallesi'nde iddiaya göre önceki gece "yan bakma" meselesi nedeniyle Bilal Türkmen (31) ile K.E.Ü. (22) ve kuzeni M.K.Ü. (28) arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Bilal Türkmen bacak kısmından bıçaklanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Türkmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları tespit ederek gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.E.Ü. tutuklandı.