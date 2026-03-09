Bursa\'da TIR\'la Motosiklet Çarpıştı: 5 Yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde TIR'ın trafik ışıklarında yavaşlayan motosiklete, ardından da kamyona çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova- Bursa kara yolu şehir merkezi geçişinde, eski kaymakamlık lojmanı kavşağında meydana geldi. Yalova yönüne giden Mustafa Can (64) yönetimindeki 16 PAC 01 plakalı TIR, aniden yavaşlayan trafikte Suriye uyruklu Zakaria Alhamo Alshikho (43) idaresindeki 16 MT 056 plakalı motosiklete, ardından da trafik ışıklarında duran Durmuş Coşkun (50) yönetimindeki 50 FL 658 plakalı kamyona çarptı. Savrulan motosiklet TIR'ın altına girmekten son anda kurtuldu. Kazada, motosiklet sürücüsü, eşi ve 12 yaşındaki erkek çocukları ile kamyon ve TIR'ın şoförleri yaralandı.

YARIM SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan TIR şoförü, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.