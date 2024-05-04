Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Ali Uğur ve annesinin cenazeleri defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Ali Uğur ve annesinin cenazeleri defnedildi

Bursa\'da trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Ali Uğur ve annesinin cenazeleri defnedildi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Uğur ve annesi Fadik Uğur'un cenazeleri defnedildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Orhaneli Durdu Bey Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, Uğur ailesi, Orhaneli Kaymakamı, Orhaneli Belediye Başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kazada sıkışan araçtan kurtarılan Ali Uğur ve annesi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

04.05.2024 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Ali Uğur ve annesinin cenazeleri toprağa verildi.

Bursa-Orhaneli kara yolunun Doğancı mevkisinde dün akşam meydana gelen kazada yaşamını yitiren Ali Uğur ve annesi Fadik Uğur'un naaşlarının Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından alınan cenazeler, Orhaneli Durdu Bey Camisi'ne getirildi. Anne ve oğlunun cenazeleri ikindi vakti kılınan namazların ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Uğur ailesi ve yakınları ile Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Doğancı mevkisinde, Fikret D. (62) idaresindeki 16 ARK 291 plakalı kamyon önce Rıdvan Y. (50) yönetimindeki 16 N 8448 plakalı otomobile, ardından da Ali Uğur'un (50) kullandığı 16 AU 606 plakalı cipe çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle Ali Uğur ve yanındaki annesi Fadik Uğur (78) araçta sıkışmıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan cip sürücüsü Ali Uğur ile annesi Fadik Uğur, hastaneye kaldırılmıştı.

Kardeşiyle Bursa'da PVC pencere ve kapı sistemleri üretimi yapan firmanın sahibi olan Ali Uğur ile annesi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Ali Uğur, Orhaneli, trafik, Bursa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Ali Uğur ve annesinin cenazeleri defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:25 Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı
19:25 Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı
18:59 İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi
18:31 Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı
17:57 Şırnak’ta cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı Şırnak'ta cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı
19:07 Böyle kutlama görülmedi Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi Böyle kutlama görülmedi! Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi
18:48 Antalya’daki teleferik faciasında ihmaller zinciri bilirkişi raporunda Antalya'daki teleferik faciasında ihmaller zinciri bilirkişi raporunda
18:45 Bizim çocuk ikon oldu Dortmundlu Moukoko’dan ’Arda Güler’ sevinci Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci
18:00 Nicolo Zaniolo, Galatasaray’a geri dönüyor Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a geri dönüyor
17:14 İstanbul metrolarına Filistin’e destek afişleri asıldı İstanbul metrolarına Filistin'e destek afişleri asıldı
17:02 Karadeniz’de şüpheli cisim alarmı Karadeniz'de şüpheli cisim alarmı
17:01 Acun’un takımına şok Premier Lig hayalleri suya düştü Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü
16:46 Balıkesir’de bir genç babasını öldürdü Balıkesir'de bir genç babasını öldürdü
16:42 Alanya’da öğrenci servisine saldıran şahıslar serbest bırakıldı Alanya'da öğrenci servisine saldıran şahıslar serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 20:21:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Ali Uğur ve annesinin cenazeleri defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement