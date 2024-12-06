Bursa'da Trafik Kazasında Ölüm, Sanığın Tahliyesine Tepki - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Kazasında Ölüm, Sanığın Tahliyesine Tepki

Bursa\'da Trafik Kazasında Ölüm, Sanığın Tahliyesine Tepki

Bursa'da ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden Zeynep Naz Sarıkaya'nın ailesi ve arkadaşları, sanığın ev hapsi ile tahliye edilmesine tepki gösterdi. Duruşma sonrası gözyaşları sel oldu.

06.12.2024 15:18  Güncelleme: 15:19
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YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ, ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bursa'da, kamyonetle çarptığı Zeynep Naz Sarıkaya'nın, ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, ev hapsi şartıyla tahliye edilmesine, Sarıkaya'nın ailesi ve arkadaşları tepki gösterdi. Adliye önünde, ellerinde pankartlar ve Zeynep Naz'ın fotoğrafları ile bekleyen okul arkadaşları, duruşma sonrası sinir krizi geçirirken, annesi Gülsüm ile babası Yetkin Sarıkaya da gözyaşlarına boğuldu.

Zeynep Naz'ın bir yakını ise "Bizim çocuğumuz paramparça oldu. O çocuk, nasıl çıkar. 1 sene yatmadan nasıl çıkar" dedi.

Denizhan TECİK/BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Trafik Kazasında Ölüm, Sanığın Tahliyesine Tepki - Son Dakika

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