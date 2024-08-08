Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu - Son Dakika
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Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu

Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu

Bursa'da yakınlarının haber alamadığı bir kişi, park halindeki traktörünün lastiğinin altında ölü olarak bulundu. Sürücünün kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı öğrenildi.

08.08.2024 17:50  Güncelleme: 17:51
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi, traktörünün lastiğinin altında ölü bulundu.

Yalova'da ikamet eden 53 yaşındaki Muharrem İnan, traktörüyle Orhangazi'deki bir maden ocağından malzeme almak üzere evinden ayrıldı.

Bursa'da Traktörün Lastiğinin Altında Ölü Bulundu

PARK HALİNDEKİ TRAKTÖR LASTİĞİNİN ALTINDA BULUNDU

İnan'dan haber alamayan yakınları, Orhangazi ilçesine gelerek aramaya başladı. Süpürgelik mevkisinde yol kenarında park halinde buldukları traktörün lastiğinin altında İnan'ı hareketsiz gören yakınları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 4 çocuk babası İnan'ın cesedi, bulunduğu yerden çıkarılarak savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Sürücünün kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Haluk Akkaya: Allah herkese hayırlı bir ölüm nasip eylesin 56 0 Yanıtla
  • Süleyman kor: Rabbım rahmet eylesin 33 0 Yanıtla
  • Ercan Nane: Allah rahmet eylesin 16 0 Yanıtla

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