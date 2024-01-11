 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da yapılan operasyonda 624 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da yapılan operasyonda 624 gram metamfetamin ele geçirildi

Bursa'da yapılan bir operasyonda, üst aramasında uyuşturucu çıkan A.C. ile onun ifadesi üzerine bir eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 624 gram metamfetamin, 176 gram kubar esrar ve 2 bin 210 captagon hap ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Bursa\'da yapılan operasyonda 624 gram metamfetamin ele geçirildi
11.01.2024 - 15:27,  Güncelleme: 15:28
Abone Ol

BURSA'da üst aramasında uyuşturucu çıkan A.C. (21) ile onun ifadesi üzerine bir eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 624 gram metamfetamin, 176 gram kubar esrar ve 2 bin 210 captagon hap ele geçirildi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, dün Altıparmak Mahallesi Çömlekçi Sokak'ta şüphelendikleri A.C.'nin (21) üst aramasında 2 gram metamfetamin ele geçirdi. A.C.'nin ifadesi doğrultusunda şüphelinin uyuşturucuyu aldığı sokaktaki eve operasyon düzenlendi. M.C. (23) ile D.N.E. (22) isimli kadın gözaltına alınırken, yapılan aramada satışa hazır şeffaf poşetlere sarılı halde 624 gram metamfetamin, 176 gram kubar esrar, 5 gram esrar, 2 bin 210 captagon hap, kapsül şeklinde sarılı 12 adet 300 miligram galara, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 103 bin 60 TL nakit para ele geçirildi. 3 şüpheli emniyete götürülürken, uyuşturucu ile paraya el konuldu.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Uyuşturucu, Soruşturma, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da yapılan operasyonda 624 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55
Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk

Son Dakika
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 16:17:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da yapılan operasyonda 624 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement