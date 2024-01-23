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Bursa'da Yabancı Uyruklu Kişinin Öldürülmesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Bursa'da Yabancı Uyruklu Kişinin Öldürülmesi Davası Devam Ediyor

Bursa'da yabancı uyruklu bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili dava devam ediyor. Duruşmada, 4 sanık ve avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, 3 sanığın da müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Olayın soruşturması sonucunda 3 sanık tutuklanmış, 1 sanık ise firari durumda bulunmaktadır.

Bursa\'da Yabancı Uyruklu Kişinin Öldürülmesi Davası Devam Ediyor
23.01.2024 - 15:35,
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Bursa'da yabancı uyruklu bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan biri firari 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanıklar Ahmed S. (24), Saeed S (33), Ali K.K. (25) ve taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 3 sanığın da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Bursa'da 2021 yılının temmuz ayında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi'nde Suriye uyruklu Halid Ahmed (30) başına iki el ateş edilerek yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, katil zanlısı Ali K.K. ve bu kişinin kaçtığı aracı kullanan Ahmed S'yi Kestel ilçesinde suç aleti tabancayla gözaltına almıştı.

Bu kişileri suça azmettirdiği öne sürülen aynı ülke vatandaşı Saeed S. (32) ise Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Lübnan'a gitmek isterken uçağın kalkışına kısa bir süre kala yakalanarak Bursa'ya getirilmişti. Otobüsle Bursa'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, buradan da uçakla Ankara'ya gittiği öğrenilen Saeed S'nin, kripto para hesabı açmak amacıyla aldığı 20 bin doları geri vermediği için maktul tarafından tehdit edildiği, bunun üzerine Ali K.K'ye tabanca ve fişek vererek azmettirdiği ileri sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Ali K.K, Saeed S. ve Ahmed S. tutuklanmış, firari Mohamad S. hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Kaynak: AA
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