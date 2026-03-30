Bursa'da Yağışlar Ağaç Devrip Yol Çöktü

AĞAÇ DEVRİLDİ, YOL ÇÖKTÜ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde de etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Altıntaş Mahallesi'nde yağış nedeniyle bir zeytin ağacı yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, Burgaz Mahallesi Kızıltoprak Caddesi'ndeki parke kaplı yolda dün meydana gelen çökme nedeniyle kayan toprak yolun alt kısmında bulunan istinat duvarına kadar ulaştı. Bölgedeki vatandaşlar olası bir heyelana karşı tedirginlik yaşarken, yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.