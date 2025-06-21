Bursa\'da Yangında Bir Ceset Bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, binanın çatı katında çıkan yangında bir kişinin cesedi bulundu.

Esenevler Mahallesi C-202 Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede tüm katı sardı.

Durumun bildirilmesiyle yangın yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Yapılan incelemede, çatı katında tek başına yaşadığı öğrenilen Nuri A'nın cansız bedeni bulundu.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Nuri A'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.