Bursa\'da Yasaklı Yeşil Papağan Operasyonu: 9 Papağan Ele Geçirildi

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BURSA'da baskın yapılan evde, satışı yasak 9 yeşil papağan ele geçirildi. Papağanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken, evin sahibine toplam 47 bin lira tazminat ve idari para cezası uygulandı.

Kentte bir evde satışı yasak papağan beslendiği ihbarıyla harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese, savcılıktan alınan izinle baskın düzenledi. Operasyonda, kaçak yollarla Türkiye'ye sokulduğu ifade edilen, Hint alt kıtası ve Afrika'da yayılış gösteren egzotik tür olarak bilinen 9 yeşil papağan, ikamette bulundu. Yeşil papağanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken, papağanları barındıran kişiye ise 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 20 bin lira idari para cezası ve 27 bin lira tazminat olmak üzere toplam 47 bin lira ceza uygulandı.

Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ-Kamera: Bursa,