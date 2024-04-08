Bursa\'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde yangın çıktı.
İstanbul- İzmir otoyolunda Kocaeli'den Bergama'ya hareket eden Mürsel Duran yönetimindeki 41 ACR 055 yolcu otobüsü, Orhangazi Tüneli girişinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Kısa sürede alevler tüm otobüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını sırada sürede söndürdü.
Yangının ardından 39 yolcu kısa sürede tahliye edildi. Dumanlardan etkilenen 3 yolcuya, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
Otobüs kullanılamaz hale gelirken yol trafiğe kapandı.
Otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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Kocaeli'den İzmir seferi için kalkan yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde aniden alev alarak yanmaya başladı. Otobüs şoförü tarafından fark edilen alevler sonucunda 35 yolcu hızla tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında tünele kaçan 2 yolcunun dumandan etkilendiği belirlendi.
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