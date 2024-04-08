Bursa'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

Bursa\'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

Bursa'da İstanbul-İzmir otoyolunda seyreden bir yolcu otobüsü, Orhangazi Tüneli girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı ancak itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. 39 yolcu kısa sürede tahliye edildi ve dumanlardan etkilenen 3 yolcuya 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Otobüs kullanılamaz hale gelirken yol trafiğe kapandı ve otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

08.04.2024 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde yangın çıktı.

İstanbul- İzmir otoyolunda Kocaeli'den Bergama'ya hareket eden Mürsel Duran yönetimindeki 41 ACR 055 yolcu otobüsü, Orhangazi Tüneli girişinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede alevler tüm otobüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını sırada sürede söndürdü.

Yangının ardından 39 yolcu kısa sürede tahliye edildi. Dumanlardan etkilenen 3 yolcuya, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Otobüs kullanılamaz hale gelirken yol trafiğe kapandı.

Otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Orhangazi, İstanbul, İtfaiye, Bursa, İzmir, Acil Durum, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:16 Mersin’de 3 kişilik aileyi yakarak öldüren katil zanlısı cezaevinde canına kıydı Mersin'de 3 kişilik aileyi yakarak öldüren katil zanlısı cezaevinde canına kıydı
21:33 TFF, seçimlerin 18 Temmuz’da yapılacağını resmen açıkladı TFF, seçimlerin 18 Temmuz'da yapılacağını resmen açıkladı
19:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YSK’nın Hatay kararına ilk açıklama: Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YSK'nın Hatay kararına ilk açıklama: Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu
19:17 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail’e yönelik tedbir kararları alındı Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik tedbir kararları alındı
17:47 İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu’nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı
22:50 Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
22:17 Denizli’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi Denizli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi
21:23 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ameliyatları başarıyla gerçekleşti CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ameliyatları başarıyla gerçekleşti
19:08 UEFA, Fenerbahçe’nin deplasman cezasını 1 maça düşürdü UEFA, Fenerbahçe'nin deplasman cezasını 1 maça düşürdü
18:55 İstifası istenen Büyükekşi’ye Fenerbahçe’den 5 soru İstifası istenen Büyükekşi'ye Fenerbahçe'den 5 soru
18:44 Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan’dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan'dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum
18:01 Fenerbahçe’den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz
17:52 Sanal kumar bağımlısı adam sokak ortasında intihar etti Sanal kumar bağımlısı adam sokak ortasında intihar etti
17:46 Evden kaçıp evlenen hamile genç kadın, ağabeyi tarafından sokakta tek kurşunla öldürüldü Evden kaçıp evlenen hamile genç kadın, ağabeyi tarafından sokakta tek kurşunla öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 00:07:35. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement