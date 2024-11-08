Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altında

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(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havanın yağışsız olması nedeniyle orman yangını tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada,"Dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan Edirne Keşan'daki yangının ardından bugün saat 09.40 itibarıyla Bursa Büyükorhan'daki yangın da kontrol altına alınmıştır. Havalar her ne kadar soğuk hissedilirse hissedilsin, yağışsız gitmesi sebebiyle ormanlarımızdaki yangın tehlikesi geçmiş değil. Lütfen yeşil vatanı tehlikeye atacak davranışlardan uzak duralım" ifadeleri yer aldı.