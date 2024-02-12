BURSA'dan İstanbul'a Katar, Irak ve Endonezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce akaryakıt istasyonunun tabelasına ardından da beton aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından savrularak 50 metre kayan tur otobüsünde 4'ü çocuk 10 turist yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Uludağ'da günübirlik tatile gelen Katar, Irak ve Endonezyalı turistleri İstanbul'a götüren B.S. idaresindeki 34 CKJ 448 plakalı tur otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan tur otobüsü önce yol kenarında bulunan yön tabelasına ardından da beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle de savrulan otobüs yaklaşık 50 metre kayarak durabildi. Kazada, tur otobüsünde bulunan 4'ü çocuk 10 turist yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yaralılara yardıma koşarken durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerce otobüsten çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle İstanbul Caddesi'nde trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.
Tedavi altına alınan yaralılardan 1 turistin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaralı 9 turistin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve tur otobüsünün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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Son Dakika › Güncel › Bursa'dan İstanbul'a tur otobüsü kazası: 10 turist yaralandı - Son Dakika
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