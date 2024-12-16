Bursa'dan İzmir'e Kaput Panjurunda 345 Kilometre Yolculuk - Son Dakika
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Bursa'dan İzmir'e Kaput Panjurunda 345 Kilometre Yolculuk

Bursa'dan İzmir'e giden bir aracın kaput panjuruna sıkışan şahin, Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. 345 kilometrelik yolculuk boyunca kaputta kalan şahin tedavi altına alındı.

16.12.2024 17:45
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Şahin, 345 kilomtrelik yolu otomobil kaputunda gelmiş

Bursa'dan Balçova'ya ilginç yolculuk

İZMİR - Bursa'dan İzmir'e gelen bir aracın kaput panjuruna sıkışan şahin, Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tedavi altına alınan şahinin Bursa'dan İzmir'e kadar 345 kilometrelik yolu, kaput panjurunda geldiği tahmin ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinden kiraladığı araçla Balçova ilçesine gelen Yusuf Mol, kedilerin garip davranışlarını fark etmesi üzerine araçta detaylı inceleme yaptı. Araç kaputunun ön kısmındaki panjur bölümünde şahini gören Mol, şaşkına döndü. Hemen Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arayan Mol, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler de büyük şaşkınlık yaşadı. Şahinin yaklaşık 345 kilometrelik yolu, kaput panjurunda geldiği tahmin ediliyor.

Ankara'ya kayıtlı

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, polis ekiplerinin tutanak tutması sonrasında şahini bulunduğu yerden kurtardı. Ayağında bulunan bileklikten Ankara'da kayıt altına alındığı belirlenen şahin, Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Küçük Hayvan Polikliniği'ne teslim edildi. Burada tedavi edilecek olan şahin, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bursa'dan İzmir'e Kaput Panjurunda 345 Kilometre Yolculuk - Son Dakika

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