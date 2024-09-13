Bursa Gastronomi Festivali Başladı

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BURSA'nın tescilli lezzetlerini dünyaya duyurmak amacıyla 'Damağımdaki Bursa' temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Gastronomi Festivali', kortej yürüyüşüyle başladı. 3 gün boyunca çeşitli programlarla gerçekleştirilecek olan festivalin açılış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bugün gastronominin büyülü dünyasına adım atmak sadece damaklarımızı değil ruhumuzu da besleyecek bir yolculuğa çıkmak için bir aradayız. 'Damağımdaki Bursa' fikrinden hareketle bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Gastronomi Festivali'nin damak tadımızla birlikte kültürel mirasımızı keşfedeceğimiz bir sürecin de başlangıcıdır" dedi.

Bursa'nın sahip olduğu zengin mutfak kültürü ve tescilli lezzetleri tanıtmak amacıyla bu yıl 'Damağımdaki Bursa' temasıyla düzenlenen 3'üncü Gastronomi Festivali, Cumhuriyet Caddesi'ndeki kortej yürüyüşüyle başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa milletvekilleri, şefler ve vatandaşlar, Altıparmak Caddesi'nden Atatürk Stadyumu Caddesi'ne kadar yürüdü. Kortejin ardından Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri, Merinos Parkı'nda açılış kurdelesini keserek festivali başlattı. Bursa Üreten Kadınlar Sokağı'nı, Yabancı Kardeş Şehir stantlarını ve festival alanını ziyaret eden Mustafa Bozbey, protokol üyeleriyle birlikte Bursa'nın yöresel lezzetlerinin tadına bakarak vatandaşlarla sohbet etti. Stantları gezen Bozbey, daha sonra açılış konuşmalarının yapılacağı alana geldi. Burada konuşma yapan Bozbey, "Bugün gastronominin büyülü dünyasına adım atmak sadece damaklarımızı değil ruhumuzu da besleyecek bir yolculuğa çıkmak için bir aradayız. 'Damağımdaki Bursa' fikrinden hareketle bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Gastronomi Festivali'nin damak tadımızla birlikte kültürel mirasımızı keşfedeceğimiz bir sürecin de başlangıcıdır. Bu nedenle katılımcıların tümüne, esnafımıza, kadın kooperatiflerimize ve siz değerli Bursalılara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

' GASTRONOMİ TOPRAK, TARİH VE HALKIN RUHUYLA YOĞRULMUŞ BİRER SANAT ESERİ GİBİDİR'

Gastronominin sadece bir mutfak sanatı olmadığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Aynı zamanda kültürün, coğrafyanın ve tarihsel birikimin de bir yansımasıdır. Her tabakta bir hikaye gizlidir. Gastronomi toprak, tarih ve halkın ruhuyla yoğrulmuş birer sanat eseri gibidir. Bizler bu yıl, geçen iki yıldan farklı olarak Bursa'nın gastronomi alanındaki deneyinimini ortaya çıkarmak için Bursa mutfağı ve ürünlerinden oluşan bir festivali sizler için hazırladık. Kendimizin hikayesini kendi ürünlerimiz ve yemeklerimizle soframızı anlatmak ve sizlere sunmak istedik" ifadelerini kullandı.

'TADILAN HER LEZZET, O BÖLGENİN YILLAR BOYU BİRİKTİRDİĞİ KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİN BİR PARÇASIDIR'

Son yıllarda gastronomi turizminin dünyada hızla büyüyüp önem kazandığını belirten Bozbey, "Bir şehrin ya da bir bölgenin mutfağı, o bölgenin insanlarıyla tanışmanın tarihini anlamanın ve coğrafyasını hissetmenin en keyifli yolarından biri haline gelmiştir. Seyahat edilen her yeni şehir tadılan her lezzet, aslında o bölgenin yıllar boyu biriktirdiği kültürel zenginliğin de bir parçasıdır" şeklinde konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,