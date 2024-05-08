Bursa Hayvanat Bahçesi\'nde 138 türden bin hayvana barınak sağlanıyor

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Güney Amerika'nın yırtıcılarından, Afrika sürüngenlerine, Asya'nın kanatlılarından yerli çiftlik hayvanlarına 138 türden yaklaşık bin hayvana barınak sağlıyor.

Toplam 206 bin 600 metrekare alanda, hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı sunan Bursa Hayvanat Bahçesi, birçok memeli, sürüngen ve kuşa ev sahipliği yapıyor.

Her yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde aslan, kaplan, leopar, sırtlan, alligatör, akbaba gibi yırtıcılar ile lama, zürafa, koala, tapir, kanguru, mara, maymun gibi türler korunuyor.

Nesli tehlike altında olan bazı türlere de ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde renkli tüyleriyle ilgi gören kuşlar da yer alıyor.

Çin kazı, yerli kaz, pelikan, sülün, saman boyunlu ibis kuşları ile mandarin ördeklerinin yanı sıra, çiftlik ve kümes hayvanları da burada ağırlanıyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine (EAZA) tam üye olan, 138 türden yaklaşık bin hayvana barınak sağlayan Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki yeni yuvalarına alışan alligatör ve sırtlan da ziyaretçiler tarafından görülebiliyor.