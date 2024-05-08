Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 138 türden bin hayvana barınak sağlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 138 türden bin hayvana barınak sağlanıyor

Bursa Hayvanat Bahçesi\'nde 138 türden bin hayvana barınak sağlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Güney Amerika'nın yırtıcılarından, Afrika sürüngenlerine, Asya'nın kanatlılarından yerli çiftlik hayvanlarına kadar 138 farklı türden yaklaşık bin hayvana barınak sağlıyor. Hayvan barınaklarının yanı sıra göletler, ağaçlar, çalılar ve bitkilerle doğal yaşam alanı sunan hayvanat bahçesi, birçok memeli, sürüngen ve kuşa ev sahipliği yapıyor. Her yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan bahçede, nesli tehlike altında olan türler de korunuyor.

08.05.2024 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Güney Amerika'nın yırtıcılarından, Afrika sürüngenlerine, Asya'nın kanatlılarından yerli çiftlik hayvanlarına 138 türden yaklaşık bin hayvana barınak sağlıyor.

Toplam 206 bin 600 metrekare alanda, hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı sunan Bursa Hayvanat Bahçesi, birçok memeli, sürüngen ve kuşa ev sahipliği yapıyor.

Her yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde aslan, kaplan, leopar, sırtlan, alligatör, akbaba gibi yırtıcılar ile lama, zürafa, koala, tapir, kanguru, mara, maymun gibi türler korunuyor.

Nesli tehlike altında olan bazı türlere de ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde renkli tüyleriyle ilgi gören kuşlar da yer alıyor.

Çin kazı, yerli kaz, pelikan, sülün, saman boyunlu ibis kuşları ile mandarin ördeklerinin yanı sıra, çiftlik ve kümes hayvanları da burada ağırlanıyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine (EAZA) tam üye olan, 138 türden yaklaşık bin hayvana barınak sağlayan Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki yeni yuvalarına alışan alligatör ve sırtlan da ziyaretçiler tarafından görülebiliyor.

Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Güney Amerika, Afrika, Bursa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 138 türden bin hayvana barınak sağlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Kaş’ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:30 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz meşgul eden ilginç çağrılar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz meşgul eden ilginç çağrılar
11:22 Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:02 Sezonu kapattı Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli’ye 5 maç ceza Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:12:47. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 138 türden bin hayvana barınak sağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement