Bursa İnegöl'de 10 yaşındaki çocuk kayboldu, polis arama çalışması başlattı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de 10 yaşındaki çocuk kayboldu, polis arama çalışması başlattı

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Bursa İnegöl\'de 10 yaşındaki çocuk kayboldu, polis arama çalışması başlattı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 15.00 sıralarında evinden çıkan 10 yaşındaki çocuk, eve dönmeyince ailesi kayıp ihbarı yaptı. Polis, Sinanbey Mahallesi'nde başlattığı arama çalışmasını sürdürürken aile, çocuğu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesini istedi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaybolan Kerim Demir (10) için arama çalışması başlatıldı.

Saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde Askerlik Şubesi civarındaki evinden çıkan Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi Kerim Demir, tekrar eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla çocuğu aramaya başladı. Sonuç alamayan ailenin kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Aile, Kerim Demir'i gören veya yerini bilen kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermelerini istedi.

Kerim'in bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA
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