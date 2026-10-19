Bursa İnegöl'de mobilya imalathanesi sahibi 3 metrelik merdivenden düşüp yaralandı

Bursa İnegöl'de mobilya imalathanesi sahibi 3 metrelik merdivenden düşüp yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de mobilya imalathanesi sahibi Ercan K., ampul değiştirmek için çıktığı 3 metrelik merdivenden düşerek yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ercan K., İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sahibi olduğu mobilya imalathanesinde ampul değiştirmek isterken 3 metre yüksekliğindeki merdivenden düşen Ercan K. (39) yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 14'üncü Mobilya Sokak'taki mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Ercan K. ampul değiştirmek için çıktığı 3 metre yükseklikteki merdivenden dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ercan K., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: DHA
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