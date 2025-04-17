Bursa Kitap Fuarı'nda Şenal ve Zeki Sarıhan'dan İmza Günü

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Kitap Fuarı'nda açtığı stantta, hukukçu ve yazar Şenal Sarıhan ile araştırmacı ve yazar Zeki Sarıhan okurlarıyla bir araya geldi.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Bursa Kitap Fuarı'nda Osmangazi Belediyesi'nin standına konuk olan hukukçu-yazar Şenal Sarıhan ile eşi araştırmacı-yazar Zeki Sarıhan kitaplarını okurları için imzaladı.

Avukatlık sürecinde karşılaştığı olayları anlattığı, Savunma Kürsüsünde - "Bir Siyasi Dava Avukatının Anıları" adlı kitabını Bursalı okurları için imzalayan Şenal Sarıhan, Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen imza gününde Bursalı kitapseverler ile buluşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Bursa'da çok sevdiği insanlar bulunduğunu, bu insanlardan birinin de Belediye Başkanı Erkan Aydın olduğunu belirten Şenal Sarıhan, şöyle konuştu:

"Erkan Aydın ile yollarımız milletvekilliği döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesişti. Ben kısa süre milletvekilliği yaptım. Erkan Aydın ise uzun yıllar mecliste halkımızın sesi oldu. Fuar alanını gezerken birçok öğrenci ile karşılaştım. Yetişkinler olarak bizler, okuma-yazma isteğini kendi irademizle belirleyebiliriz. Ancak çocuklara yol göstericilik gerekiyor. Kamuoyu beni avukat olarak tanır; ancak ben avukatlıktan önce öğretmenlik yaptım. Öğretmenlerin, öğrencilerin ufkunu açması gerekiyor. Bu da okumakla oluyor. Görebileceğimiz şeylerin bir sınırı var. Ancak okuyup kavradığınız şeylerin, ya da başka insanların deneyimlerinden öğreneceklerinizin bir sınırı yok. Bursa Kitap Fuarı'nın uzun yıllardır düzenlendiğini biliyorum. Fuarlar kucaklaşma yeridir. O kucaklaşmayı da bazen kitaplara dokunarak yaparız."

Bursa Kitap Fuarı'nda olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Zeki Sarıhan da imza günü etkinliği için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu.