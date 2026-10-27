Bursa Mudanya\'da sahilde hareketsiz bulunan erkek cesedi Adli Tıp morguna kaldırıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.

Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki sahil bandında yürüyüş yapan bir vatandaş, kıyıda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

60 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.