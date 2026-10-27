Bursa Mudanya'da sahilde hareketsiz bulunan erkek cesedi Adli Tıp morguna kaldırıldı - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da sahilde hareketsiz bulunan erkek cesedi Adli Tıp morguna kaldırıldı

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Bursa Mudanya\'da sahilde hareketsiz bulunan erkek cesedi Adli Tıp morguna kaldırıldı
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Bursa Mudanya\'da sahilde hareketsiz bulunan erkek cesedi Adli Tıp morguna kaldırıldı
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Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaşın ihbarıyla hareketsiz bulunan erkek cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı. 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.

Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki sahil bandında yürüyüş yapan bir vatandaş, kıyıda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

60 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bursa Adli Tıp KurumuAdli Tıp3. SayfaMudanyaGüncelBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Mudanya'da sahilde hareketsiz bulunan erkek cesedi Adli Tıp morguna kaldırıldı - Son Dakika
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